Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 1.13 Prozent auf 5’976.97 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46.944 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.910 Prozent schwächer bei 5’990.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’045.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’963.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’026.16 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0.461 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 13.05.2025, den Wert von 5’886.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2025, wies der S&P 500 5’521.52 Punkte auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 13.06.2024, mit 5’433.74 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.85 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Oracle (+ 7.69 Prozent auf 215.22 USD), CF Industries (+ 6.50 Prozent auf 99.93 USD), Halliburton (+ 5.51 Prozent auf 23.19 USD), APA (+ 5.31 Prozent auf 21.01 USD) und Archer Daniels Midland (+ 4.71 Prozent auf 52.00 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil VF (-8.23 Prozent auf 11.59 USD), Caesars Entertainment (-6.41 Prozent auf 25.56 USD), Monolithic Power Systems (-6.34 Prozent auf 673.01 USD), Deckers Outdoor (-5.78 Prozent auf 101.48 USD) und Sherwin-Williams (-5.70 Prozent auf 335.88 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’223’582 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.045 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

