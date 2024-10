Berichtssaison im Fokus: SMI & DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt wird mit einer positiven Eröffnung gerechnet.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SPI und SLI sollen zur Startglocke Gewinne verbuchen.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch zunächst etwas höher erwartet. Die Wall Street gibt keine klare Richtung vor, während leichter tendierende Anleihen im Verlauf für etwas Abgabedruck sorgen könnten. Für die Einzelwerte hat die Berichtssaison wieder ein paar Höhepunkte parat. Ansonsten ist festzustellen, dass erwartet gute Zahlen der Aktie keinen grossen Impuls mehr liefern. Enttäuschungen werden dagegen deutlich abgestraft. Daraus ist abzulesen, dass die Börse bereits viel an guten Nachrichten in die Kurse eingearbeitet hat. Neben der Berichtssaison stehen im Tagesverlauf einige Notenbanker der Europäischen Zentralbank sowie der Fed vor den Mikrofonen. Hier äusserte sich am Vorabend EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau dahingehend, dass die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank auf ihren künftigen Sitzungen alle Optionen in Betracht ziehen sollten. Die Zinserwartungen an EZB und Fed lieferten zuletzt die Impulse für den Anleihen, Devisen wie auch den Aktienmarkt. Derweil befindet sich der Präsidentschaftswahlkampf in den USA so langsam auf der Zielgeraden - und hier bleibt es spannend.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll mit Gewinnen in die Sitzung gehen.

Der DAX wird zum Sitzungsstart auf grünem Terrain erwartet.

Nach dem schwachen Start in die Woche dürfte der DAX am Mittwoch zunächst leicht zulegen. Der Rekord aus der Vorwoche von knapp 19'675 Punkten und die 20'000-Punkte-Marke bleiben damit nah. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider von Finanzethos muss der DAX am versuchen, wieder über den im August eingeschlagenen kurzfristigen Aufwärtsmodus zurückzukehren, der am Vortag knapp unterschritten worden sei. Er betonte aber zugleich, der Leitindex befinde sich im übergeordneten mittelfristigen chart- und markttechnischen Aufwärtstrend. Am Vortag hatte SAP es mit einer positiven Reaktion auf überzeugende Zahlen nicht verhindern können, dass der DAX ins Minus rutschte. Die Berichtssaison nimmt am Mittwoch weiter Fahrt auf mit Zahlen der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem winzigen Minus von 0,02 Prozent bei 42'924,89 Punkten. Zur Eröffnung hatte er leicht nachgeben, konnte seine Verluste im Handelsverlauf dann jedoch zum grössten Teil abbauen, zeitweise waren gar kleine Gewinne zu sehen.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Gewinn von 0,18 Prozent auf 18'573,13 Zähler an der Kurstafel. Zum Start war es hier noch klar nach unten gegangen, jedoch übernahmen im Handelsverlauf dann die Käufer das Ruder.

Etwas belastet wurden die Märkte am Dienstag von einem abnehmenden Zinsoptimismus. Die Anleger schraubten ihre Zinserwartungen zurück, nachdem Mitglieder der US-Notenbank Fed angedeutet hatten, ein langsameres Zinssenkungstempo zu bevorzugen, hiess es aus dem Handel. Zudem belasteten die inflationären Auswirkungen eines möglichen Siegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen, da seine versprochenen Steuersenkungen und Handelszölle letztlich höhere Zinsen nach sich ziehen könnten.

Daneben rückten Unternehmenszahlen, unter anderem von General Motors, 3M, Verizon und Raytheon Technologies in den Fokus der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt zwischenzeitlich um 0,80 Prozent nach auf 38'106,04 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derweil um 1,08 Prozent zulegen auf 3'321,47 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong steigt unterdessen um 1,87 Prozent auf 20'883,15 Punkte (MEZ: 07:55).

Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien am Mittwoch. Die Anleger seien verunsichert wegen des jüngsten Anstiegs der US-Anleihezinsen, aber auch wegen des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl, sagen Händler. Aktuell sehe es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump aus. Die Vorgaben der Wall Street sind eher mau, nachdem US-Unternehmen im Rahmen der aktuell laufenden Bilanzsaison Quartalsausweise mit Licht und Schatten vorgelegt haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires