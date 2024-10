SMI und DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einem negativen Handelsbeginn.

Der SMI dürfte sich am Freitag zunächst im Minus präsentieren.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden vor Börsenbeginn ebenfalls tiefer taxiert.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss etwas leichter erwartet. Einen Grund liefert die Wall Street, die nach Handelsschluss in Europa die zuvor gesehenen Gewinne grösstenteils wieder abgab. Am Morgen gilt es zudem, die Flut an Wirtschaftsdaten aus China einzuordnen. Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, eine Verlangsamung, die die Dringlichkeit von Pekings jüngstem Kurswechsel hin zu mehr Unterstützung für das Wachstum nach monatelangem Zögern unterstreicht. Die ebenfalls im Reich der Mitte vorgelegte Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze überraschen auf der Positivseite.

DEUTSCHLAND

Nach dem DAX-Rekord von fast 19'675 Punkten am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen.

Der DAX legt aller Voraussicht nach einen leichten Handelsstart hin.

Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB. Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenschluss durchwachsen. An der Wall Street reichte es zwar für weitere Rekorde, der Schwung liess im Verlauf aber nach.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte knüpften am Donnerstag an ihren Erholungskurs vom Vortag an.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,37 Prozent höher bei 43'238,78 Punkten, zuvor wurde im Handelsverlauf bei 43'289,76 Zählern ein neues Allzeithoch markiert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte ebenfalls Gewinne und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 18'373,61 Punkten.

Neben der angelaufenen US-Berichtssaison stand der aufgehellte Ausblick der Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) im Anlegerfokus und stützte die Halbleiterwerte.

Die Umsätze des US-Einzelhandels stiegen im September etwas stärker als erwartet. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - hellte sich im Oktober unerwartet auf. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche deutlicher als prognostiziert.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens bewegen sich zum Wochenschluss auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,11 Prozent auf 38'954,00 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite ebenfalls stellenweisen 1,99 Prozent höher auf 3'232,47 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong verbucht Gewinne und notiert zwischenzeitlich 2,18 Prozent im Plus auf 20'517,27 Stellen.

Im Blick stehen Inflationsdaten. Die Daten zeigen, dass sich die japanische Verbraucherpreisinflation im September verlangsamt hat, was vor allem auf staatliche Energiesubventionen zurückzuführen ist. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im September um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im August waren sie um 3,0 Prozent gestiegen. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass Japan eine durch Lohnwachstum gestützte stetige Inflation noch nicht ganz erreicht hat, denn die Dienstleistungsinflation ging im September auf 1,3 Prozent zurück, gegenüber 1,4 Prozent im August.

Die mit Spannung erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum zeigten, dass sich das Wachstum in China im dritten Quartal verlangsamt hat. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lag damit unter der Wachstumsrate von 4,7 Prozent im zweiten Quartal. Ökonomen hatten ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das BIP um 0,9 Prozent und damit stärker als im zweiten Quartal mit 0,7 Prozent. In den ersten drei Monaten ist die chinesische Wirtschaft damit um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das von Peking ausgegebene Jahreswachstumsziel liegt bei "etwa 5 Prozent".

Die chinesische Regierung hat zuletzt eine Reihe von Konjunkturprogrammen auf den Weg gebracht, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Am Markt wird jedoch kritisiert, dass diese nicht ausreichen dürften, vor allem um den schwachen Konsum anzuregen.

