SMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen weit im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird etwas höher erwartet.

Der SMI zieht vorbörslich leicht an.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften sich ebenso höher präsentieren.

Mit einem ruhigen Start in den Donnerstag rechnen Händler an den Börsen in Europa. Die Stimmung sei zwar weiter positiv, gestützt von Zinssenkungshoffnungen, jedoch wolle man nun auch harte Fakten sehen, heisst es im Handel. Im Fokus stehen daher Inflationsdaten aus den USA. Um 14.30 Uhr MESZ werden die Verbraucherpreise für Juni berichtet. Die Vorlage der Wall Street ist unterdessen sehr gut. Vor allem Technologiewerte waren erneut gesucht und sorgten teils für neue Rekorde bei den Indizes. Wichtige Daten aus Europa stehen nicht an. Aus Deutschland kommt lediglich die Revision der Juni-Verbraucherpreise.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.

Der DAX dürfte am Donnerstag noch einige Punkte auf seine Vortagsgewinne draufsatteln. Er dürfte damit wieder die 50-Tage-Linie überwinden. Im Fokus stehen die US-Verbraucherpreise. Diese könnten am Nachmittag wichtige Indizien für die bald erwarteten Zinssenkungen liefern. Nach den jüngsten Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell gehen Anleger wieder verstärkt von baldigen Lockerungen in den USA aus. "Auch wenn es noch bis zum September dauern sollte, nach den beiden Anhörungen von Powell steigt unter den Anlegern die Vorfreude auf wieder billigeres Geld", sagte Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Offenbar sehe die Fed die Inflation nicht als das einzige Risiko an. Powell nehme eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt wahr.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt herrschte am Mittwoch weiter Rekordstimmung.

Für den Dow Jones Index ging es 1,09 Prozent auf 39'721,10 Punkte nach oben.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,18 Prozent bei 18'647,45 Punkten, das neue Rekordhoch liegt jetzt bei 18'655,19 Punkten.

Wie schon an den beiden Handelstagen zuvor erklommen sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Höchststände. Als Impulsgeber für die Börsen galten weiterhin die Hoffnung auf eine nicht zu straffe Geldpolitik der Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz angetriebene Höhenflug von Techwerten.

Die Augen der Anleger richteten sich auf den zweiten Tag der regelmässigen Anhörung von Notenbankchef Jerome Powell. Nachdem er am Dienstag im Senat gesprochen hatte, folgte am Mittwoch sein Auftritt im Repräsentantenhaus. Dort wiederholte er seine Aussagen vom Vortag. Vor dem Senat hatte Powell erneut keine klaren Hinweise für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. "Ich werde es heute vermeiden, Signale für unsere Zinspolitik zu geben", erklärte der Fed-Chef.

Schon seit längerem hoffen die Anleger auf eine Lockerung der US-Geldpolitik. Die Federal Reserve fühlt sich dazu aktuell noch nicht imstande, weil die Inflation nur langsam zurückgeht. Derzeit wird an den Terminmärkten mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, beginnend im September. Entsprechend wichtig werden daher die am Donnerstag erwarteten Daten zur Preisentwicklung.

Am Freitag steht zudem der Auftakt der Berichtssaison auf der Agenda mit den Quartalsbilanzen grosser Wall-Street-Banken.

ASIEN

Die Märkte Asiens verbuchen am Donnerstag Gewinne.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.10 Uhr MEZ) 0,96 Prozent auf 42'233,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,77 Prozent auf 2'961,99 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong 1,54 Prozent auf 17'740,44 Einheiten zu.

Überwiegend deutlich im Plus zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Rückenwind erhalten die Aktienmärkte der Region aus den USA. An der Wall Street hatten die Indizes teils wieder neue Rekorde markiert, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dahingehend interpretiert worden waren, dass die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" erleben werde und die Zinsen noch in diesem Jahr sinken dürften. In der ganzen Region gesucht sind Technologiewerte, allen voran die Aktien der Chiphersteller. Sie erhalten einen Schub von TSMC. Der taiwanische Chipgigant und Zulieferer von Apple und NVIDIA hat im Juni dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips einen überraschend starken Umsatz verbucht, was neue Phantasie mit Blick auf die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires