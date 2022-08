Beyond Meat rutscht tiefer in die roten Zahlen - Beyond Meat-Aktie erlebt dennoch eine Kursrally

Beyond Meat hat in seinem zweiten Jahresviertel 2022 einen Verlust je Aktie von 1,53 US-Dollar erzielt. Analysten hatten zuvor ein Minus je Anteilsschein von 1,280 US-Dollar erwartet, nachdem das Vorjahres-EPS bei -0,310 US-Dollar gelegen hatte.

Der Umsatz lag bei 147 Millionen US-Dollar nach 149,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Hier hatten Analysten zuvor einen Wert von 150,6 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Anleger scheinen äusserst zufrieden mit den Zahlen zu sein. Die Beyond Meat-Aktie gewinnt im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 21,89 Prozent auf 38,26 US-Dollar. In den vergangenen Monaten hatte das Papier jedoch erheblich an Wert einbüssen müssen.



Redaktion finanzen.ch