Beyond Meat macht mehr Verlust - Beyond Meat-Aktie kann herbe Anfangsverluste aufholen

Im ersten Quartal 2022 erlitt Beyond Meat einen Verlust je Aktie von 1,58 US-Dollar. Die Schätzungen der Analysten beliefen sich im Durchschnitt beim EPS auf -0,970 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,430 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.

Den Umsatz steigerte Beyond Meat von 108,2 Millionen US-Dollar im Vorjahrszeitraum auf nun 109,5 Millionen US-Dollar. Das war weniger als von den Experten erwartet worden war (112,3 Millionen US-Dollar).

Im Handel an der NASDAQ fiel die Beyond Meat-Aktie am Donnerstag zeitweise um mehr als 20 Prozent, kann aber inzwischen die Verluste verringern. Zuletzt kann sich die Aktie sogar in die Gewinnzone vorpreschen und steigt aktuell 1,2 Prozent auf 26,49 Prozent.

Redaktion finanzen.ch