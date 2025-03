Berkshire Hathaway erhöht Anteil an Japans Handelsriesen - Aktien legen zu

• Berkshire Hathaway erhöht seine Beteiligungen an Japans fünf grössten Handelshäusern• Buffett setzt sein Versprechen aus dem Aktionärsbrief um• Aktien der japanischen Handelsriesen reagieren positiv

Erstmals nahm der Starinvestor die fünf grössten japanischen Handelshäuser Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo im Jahr 2019 ins Visier - seitdem hat sich die Wette auf die börsennotierten japanischen Unternehmen als äusserst erfolgreich erwiesen. Das Ziel war zum damaligen Zeitpunkt eine langfristige Beteiligung an "Sogo Shosha", wie Japans fünf grösste Handelsunternehmen auch genannt werden - und das Versprechen hat Buffett gehalten, indem er die Beteiligung in den Folgejahren ausbaute. Nun stockte die Buffett-Holding Berkshire Hathaway ein weiteres Mal auf.

Aktienanteil an "Sogo Shosha" weiter ausgebaut

Wie aus Unterlagen hervorgeht, die die National Indemnity Company (NICO), eine Hedgefonds-Tochtergesellschaft von Berkshire, beim japanischen Finanzministerium eingereicht hat, hat das US-Unternehmen seine Anteile an den fünf grössten Handelshäusern Japans weiter ausgebaut und nähert sich mit seinen Beteiligungen an den Unternehmen nun der Zehn-Prozent-Marke.

Damit macht Buffett seine Ankündigung aus dem jüngsten Aktionärsbrief wahr: "Mit der Zeit wird Berkshires Beteiligung an allen fünf Unternehmen wahrscheinlich etwas zunehmen", so Buffett in dem Schreiben an die Anteilseigner, nachdem die fünf japanischen Konzernriesen vereinbart hatten, die Grenzen für Berkshires Beteiligungen unter 10 Prozent zu lockern, heisst es bei "Investing". Bis Februar habe Berkshire 13,8 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um Aktienanteile an den japanischen Handelshäusern zu erwerben. Allein die Dividendeneinnahmen aus diesen Beteiligungen hatte Buffett im Rahmen seines Aktionärsbriefes für 2025 auf 812 Millionen US-Dollar geschätzt.

Aktien reagieren positiv

Am Markt kam die anhaltende Unterstützung durch den US-Starinvestor gut an - die Aktien der fünf Handelshäuser sind mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Mitsui-Titel legten in Japan 1,47 Prozent auf 2.804 JPY zu, für Sumitomo-Aktien ging es um 2,31 Prozent auf 3.505 JPY nach oben, Aktien von Itochu verbesserten sich in Japan um 1,62 Prozent auf 6.945 JPY, während Mitsubishi Corp mit einem Plus von 2,54 Prozent bei 2.646 JPY aus dem Handel gingen und Marubeni-Aktien 1,63 Prozent höher bei 2.439 JPY schlossen.

Die Aktie von Berkshire Hathaway verliert unterdessen im vorbörslichen NYSE Handel leicht um 0,23 Prozent auf 513,41 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net