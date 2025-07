BELIMO-Aktie zieht kräftig an: Belimo legt in Amerika und Asien deutlich zu

Der Klimaspezialist BELIMO ist in der ersten Jahreshälfte 2025 zweistellig gewachsen und hat die operative Marge über die 20-Prozentmarke geführt. Dieses Profitabilitätsniveau will die Gruppe bis zum Jahresende beibehalten.

Den Umsatz steigerte BELIMO um 18,6 Prozent auf 561,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. In Lokalwährungen ergab sich ein Plus von 20,6 Prozent. Mit einem Wachstum von knapp 24 Prozent war BELIMO im ersten Quartal bereits sehr gut ins Jahr gestartet.

Somit hat der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie Klimatechnik das Tempo hoch gehalten. Wesentlich dazu beigetragen hat Amerika, etwa mit Kühllösungen für moderne Rechenzentren. Aber auch in den Marktregionen EMEA und Asien/Pazifik ist BELIMO kräftig gewachsen.

USA als Wachstumstreiber

Als Reaktion auf die Zollpolitik der Trump-Regierung hat BELIMO Anfang Juli die Preise auf ihre Produkte im US-Markt angehoben. Zudem baut die Gruppe den amerikanischen Hauptsitz aus. Damit will BELIMO die Flexibilität in der Produktion erhöhen und die Kapazitäten als Reaktion auf die starke Nachfrage erweitern.

Mit dem Wachstum gelang es BELIMO, in einem herausfordernden Währungsumfeld den Betriebsgewinn EBIT um 37,7 Prozent auf 128,1 Millionen Franken zu steigern. Die entsprechende Marge rückte um 3,2 Prozentpunkte auf 22,8 Prozent vor, während unter dem Strich ein Reingewinn von 101,3 Millionen (+31,2%) verblieb.

Zur Verbesserung der Ergebnisse hätten nebst dem Wachstum auch ein günstiger Produkt- und Kundenmix geführt, hiess es. Derweil lag der erwirtschaftete Free Cashflow auch aufgrund von Investitionen mit Blick auf den Ausbau der Produktionskapazitäten mit 52,8 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert (69,8 Mio).

BELIMO hat die Vorgaben der Analysten sowohl mit dem Umsatz als auch mit den Ergebnissen übertroffen. Diese hatten im Durchschnitt mit einem Umsatz von 559,9 Millionen Franken, einem EBIT von 119,3 Millionen und einem Gewinn von 101,3 Millionen gerechnet.

Prognose bestätigt

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hat BELIMO bestätigt, nachdem sie im April noch angehoben wurde. Die Gruppe strebt weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im Bereich von 15 bis 20 Prozent an und will eine EBIT-Marge von über 20 Prozent erreichen, dies auf Basis der aktuellen Wechselkurse.

BELIMO-Aktie hebt ab

Die BELIMO-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise deutliche 3,31 Prozent auf 920 CHF. BELIMO-Iitel setzten damit ihren starken Aufwärtstrend der letzten Monate fort. Nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump waren sie im April kurzzeitig noch auf 500 Franken zurückgefallen und konnten sich seitdem damit fast verdoppeln. Auf Jahressicht ergibt sich ebenfalls ein klares Plus von knapp 60 Prozent.

Mit seinen Halbjahreszahlen konnte der Klimaspezialist die schon hohen Erwartungen der Analysten teils recht deutlich übertreffen. So hat BELIMO im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz in Lokalwährungen um rund ein Fünftel gesteigert, während die Marge gleichzeitig klar über die für das Gesamtjahr angepeilte Marke von 20 Prozent geklettert ist. Das Unternehmen habe die bereits hohen Markterwartungen übertroffen, schreibt der zuständige Analyst von Octavian in seiner Ersteinschätzung. Zudem sei BELIMO gut positioniert, um die Wachstumschancen zu nutzen.

BELIMO habe ein starkes Zahlenset vorgelegt, dies vor allem dank guter Auftragslage zur Belieferung von Rechenzentren, schreiben die Analysten von ZKB und Jefferies weiter. Während die Dynamik des Geschäfts in den USA und in Asien ungebrochen hoch sei, habe sich auch der zuletzt schwächelnde europäische Markt positiv entwickelt.

Nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen dürfte das weitere Aufwärtspotenzial für die Aktien aber begrenzt sein, schränkte der Octavian-Analyst ein. Dieser Meinung schlossen sich auch andere Analysten etwa von UBS, Vontobel und der ZKB an.

Hinwil (awp)