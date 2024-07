Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten

Die Bayer-Aktie musste um 04:28 Uhr im Xetra-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 26,44 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 18'623 Punkten steht. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 26,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,78 EUR. Bisher wurden via Xetra 1'165'731 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 103,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14.39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

