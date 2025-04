Meyer Burger-Aktie klettert zweistellig hoch: Liefervertrag mit OGT Solar für Italien abgeschlossen

Dabei geht es um Hochleistungsmodule für den Maschinenhersteller OGT Solar.

Die zu liefernden Module wurden bereits hergestellt, und zwar im deutschen Freiberg, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Abnehmer OGT wurde den Angaben zufolge 1946 gegründet und stellt Maschinen für die Glasproduktion her. Die Solarprodukte der Firma werden in Italien und weltweit verkauft.

Für Meyer Burger ist dies bereits der dritte Auftrag aus Italien innerhalb kurzer Zeit: Am vergangenen Freitag gab das Unternehmen Lieferverträge mit dem Photovoltaik-Grosshändler Memodo und Ende Februar einen Auftrag des Fullservice-Anbieters IBC Solar bekannt. Davor hatte sich Meyer Burger im italienischen Förderprogramm "Transizione 5.0" für den höchsten Fördersatz qualifiziert.

Italien verschaffe der europäischen Solarindustrie mit seinem Förderprogramm derzeit Aufschub, heisst es in der heutigen Mitteilung. Das Programm "Transizione 5.0" will Unternehmen bei der digitalen und energetischen Transformation unterstützen und setzt unter anderem starke Anreize für Solarprojekte mit in Europa hergestellten Modulen.

Die Meyer Burger-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 14,36 Prozent im Plus bei 2,15 Franken.

Thun (awp)