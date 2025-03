Zollsorgen belasten: SMI und DAX sehr schwach -- Börsen in Fernost unter Druck - Nikkei tiefrot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt beginnt die neue Handelswoche mit kräftigen Abschlägen.

Der SMI tendierte schon zur Eröffnung 0,90 tiefer auf 12'724,77 Punkten und verweilt auch weiterhin in der Verlustzone.

Die SPI und SLI verlieren ebenfalls. Sie waren zum Start um etwa 1 Prozent auf 2'053,14 Einheiten bzw. 0,76 Prozent auf 16'967,03 Zähler zurückgefallen.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Montag, dem letzten Handelstag im ersten Quartal, deutlich tiefer. Der Markt befinde sich weiter im US-Zollstrudel und folge den tiefroten Vorgaben aus den USA und aus Asien, heisst es von Händlern. Die Unsicherheit über die US-Zollpolitik und die geopolitische Entwicklung sorge für Abgabedruck auf breiter Front, heisst es weiter. An den Märkten sind wegen der möglichen Folgen der aggressiven Zollpolitik die Inflationsängste und Konjunktursorgen zuletzt deutlich gestiegen.

Am Mittwoch, dem 2. April, will US-Präsident Donald Trump die neuen Zölle vorstellen. Am Sonntag hatte er gesagt, dass die Zölle alle Länder umfassen würden und nicht nur eine kleinere Gruppe von zehn bis 15 Ländern mit den grössten Handelsungleichgewichten. Unsicher ist, ob und wie die EU antworten wird. Es sei wohl besser, den von Trump genannten "Tag der Befreiung" abzuwarten, sagt ein Händler. Impulse könnten zudem von Konjunkturdaten ausgehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag von weiteren US-Handelskonflikten belastet.

Der DAX gab zum Ertönen der Startglocke um 0,93 Prozent nach auf 22.253,05 Punkte. Auch weiterhin notiert er klar auf negativem Terrain.

Die Mitte März nach dem Rekord eingeleitete Schwächephase des DAX geht in der neuen Woche zunächst weiter. Nach dem 21-Tage-Durchschnitt gerät zum Ausklang des ersten Quartals auch noch die 50-Tage-Linie in Gefahr. Im März ist die Bilanz des DAX bisher negativ, 2025 steht aber den bisherigen drei Jahresmonaten hat der Leitindex aber noch fast 13 Prozent zugelegt.

Die von den USA angezettelten Zollstreitigkeiten nebst ihrer befürchteten Konjunktur- und Inflationsauswirkungen bleiben der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Nachdem sich am Freitag an den US-Börsen weiter Stagflationsangst breit gemacht hatte, gab es in den vergangenen Stunden auch einen Einbruch an den asiatischen Börsen. Die NordLB verwies auf Befürchtungen, dass die von US-Präsident Donald Trump geplanten reziproken Zölle im Wesentlichen alle Länder betreffen würden.

Am Mittwoch will Trump das grossangelegte Zollpaket verkünden. Er nennt den Tag den "Tag der Befreiung". Die in der Vorwoche angekündigten Auto-Zölle könnten also nur ein Vorgeschmack sein auf weitere Sonderabgaben, mit denen sich die Anleger in den kommenden Tagen am Frankfurter Aktienmarkt beschäftigen müssen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer.

Der Dow Jones beendete die Handelswoche mit einem hohen Verlust und verlor 1,69 Prozent auf 41'583,90 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich noch schwächer und rutschte um 2,70 Prozent auf 17'322,99 Zähler ab.

Die Talfahrt der Wall Street hat am Freitag den dritten Tag in Folge angehalten und sich dabei merklich beschleunigt. Denn es kam einiges zusammen: Zoll-, Inflations- und Konjunktursorgen. Im Verlauf verstärkte sich der Abgabedruck, Anleger scheuten das Schlagzeilenrisiko über das Wochenende. Denn US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt öfters am Wochenende Aussagen zur weiteren Zollpolitik verlautbaren lassen. Und der grosse Rundumschlag am 2. April mit individuell auf jeden Handelspartner abgestimmten Zöllen rückte immer näher - und mit ihm stieg die Nervosität am Markt. Der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, sprang um über 16 Prozent nach oben.

"Wenn (...) alle das Schlimmste erwarten, reduzieren Anleger das Risiko, also sehen wir beschleunigte Verkäufe, wenn wir auf ein Wochenende zusteuern", fasste Chefmarktstratege Jay Woods von Freedom Capital Markets das Geschehen zusammen.

Der Protektionismus warf seine Schatten bereits voraus: Der mit Spannung erwartete PCE-Deflator, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank, hatte in der Kernrate angezogen und dies deutlicher als prognostiziert. "Die heute höher als erwartet ausgefallene Inflationsrate war nicht aussergewöhnlich hoch, aber sie wird den Zeitplan der Fed für die Senkung der Zinssätze nicht beschleunigen, insbesondere angesichts der Unsicherheit über die Zölle", dämpfte Volkswirtin Ellen Zentner von Morgan Stanley Wealth Management Zinshoffnungen des Marktes.

Konjunkturpessimismus nimmt zu

Am Rentenmarkt fielen die Renditen trotz der hohen Inflationsdaten, allerdings waren die Renditen bereits in jüngster Zeit deutlich gestiegen. Zudem spielte der Markt die Karte Konjukturpessimismus, denn die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im März spürbar abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index sank in zweiter Lesung auf den niedrigsten Stand seit November 2022. Auch Erwartungshaltung und Lageeinschätzung schwächten sich ab.

ASIEN

Die Börsen in Asien müssen zum Start in die neue Woche Kurseinbrüche verbuchen.

In Tokio brach der Nikkei 225 derzeit um 4,05 Prozent ein auf 35'617,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite daneben 0,46 Prozent auf 3'335,75 Zähler.

Und auch in Hongkong geht es abwärts: Der Hang Seng rutscht um 1,13 Prozent auf 23'161,03 Einheiten ab.

Teils massive Kursverluste verzeichnen die Indizes an den asiatischen Börsen am Montag, nachdem am Freitag an der Wall Street Ausverkaufsstimmung geherrscht hat. Dort hatten viele Akteure angesichts von Konjunktur- und Inflationssorgen sowie wegen der Unsicherheit im Hinblick auf weitere US-Strafzölle die Reissleine gezogen.

Am härtesten trifft es den Tokioter Nikkei-225-Index. Er bekommt zusätzlich Gegenwind vom weiter aufwertenden Yen. Hintergrund ist eine breite Dollarschwäche, ausgelöst von Sorgen um die US-Konjunktur. Sicherheit suchen Anleger in diesem Umfeld in japanischen Staatsanleihen, deren Renditen entsprechend sinken. In Hongkong geht es etwas langsamer nach unten. Dort hatte das Marktbarometer aber in der Vorwoche aber bereits deutliche Rücksetzer hinnehmen müssen. Möglicherweise stützen hier aber auch besser als gedacht ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für März besser ausgefallen als im Vormonat und teils auch besser als erwartet.

Hauptthema und grösster Unsicherheitsfaktor sind aber die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. Der 2. April ist der schon länger im Raum stehende Stichtag, ab dem nicht nur mittlerweile beschlossene Strafzölle - beispielsweise auf Autoimporte - greifen sollen; zu befürchten ist auch, dass Trump dann weitere, sogenannte reziproke Zölle verkünden wird, mit denen er auf Zölle reagieren will, die andere Staaten auf US-Produkte erheben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires