NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Geschäftszahlen liege der Fokus wieder schwerpunktmäßig auf den Nachrichten zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten in den USA, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im PCB-Bereich könnte es eine Entscheidung des Supreme Court frühestens im Mai geben, sie könne aber auch bis 2026 auf sich warten lassen. In der Glyphosat-Causa sei noch völlig offen, wann man mit der passenden Berufung vor dem obersten US-Gericht lande./ag/edh;