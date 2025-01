BASF-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Er habe nach jüngsten Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team seine Schätzungen für den Chemiekonzern aktualisiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seines Erachtens erscheinen die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) an das vierte Quartal und das Gesamtjahr weiterhin überzogen.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 12:21 Uhr 2.6 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 19.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 908’491 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 kletterte die Aktie um 2.7 Prozent aufwärts. Am 28.02.2025 werden die Kennzahlen für Q4 2024 voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 00:15 / GMT



