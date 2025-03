FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebnisausblick des Chemiekonzerns für 2025 sei schwächer als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag;