Bank of America lobt PayPal: So stark könnte die Aktie steigen

• Bank of America-Analyst bullish für PayPal-Aktie• PayPal-Checkout-Button im Wettbewerb mit Apple Pay• BofA-Analyst Kupferberg hebt Kursziel an

Die Aktien von PayPal Holdings Inc. standen in den letzten Jahren deutlich unter Druck. So ist die Aktie weit entfernt von ihrem Allzeithoch von 310 US-Dollar im Juli 2021. Dennoch zeigt sich Jason Kupferberg, Senior Analyst der Bank of America (BofA), laut MarketWatch optimistisch. Er sieht Potenzial für Kurssteigerungen und hebt die Aktie auf "Kaufen". Diese Entscheidung beruhe auf der Hoffnung, dass PayPal seine Kontroversen, insbesondere rund um das Kerngeschäfts von PayPal - dem Checkout-Button -, überwinden kann.

Zukunft des PayPal-Checkout-Buttons in Gefahr: Wird Apple Pay zum Todesstoss?

Der Checkout-Button von PayPal, einst das Aushängeschild des Unternehmens, dient dem Senden und Empfangen von Online-Zahlungen, sieht sich jedoch zunehmend der Konkurrenz, insbesondere durch Apple Pay, ausgesetzt. Laut Kupferberg wird dies "wahrscheinlich die grösste Kontroverse" für die PayPal-Aktie im kommenden Jahr bleiben. Der Druck durch Wettbewerber könnte das Wachstum des Buttons beeinträchtigen und somit auch die Aktienperformance beeinflussen.

Analyst optimistisch: Wachstum trotz Krise?

Trotz dieser Bedenken gibt es ermutigende Anzeichen für die Zukunft von PayPal. Das Unternehmen kann solide Quartalsergebnisse und einen positiven kurzfristigen Ausblick vorweisen. Kupferberg merkte bezüglich des Checkout-Buttons an, dass PayPal zuletzt ein stetiges Wachstum von 6 Prozent im Gesamtzahlungsvolumen der Marke verzeichnete. Das Wachstum des Gesamtzahlungsvolumen wird direkt durch die Anzahl der Zahlungstransaktionen beeinflusst, die auf der Zahlungsplattform ermöglicht werden. "Und wenn eine Kombination aus einem leichteren Vergleich und gesunden E-Commerce-Ausgaben in der Weihnachtssaison sogar eine leichte Verbesserung dieses Kennwerts für das vierte Quartal bewirken, glauben wir, dass die Aktien positiv reagieren würden", so Kupferberg gemäss MarketWatch.

Darüber hinaus plane PayPal, den Checkout-Button 2025 zu optimieren, um Latenzzeiten zu reduzieren und das Nutzererlebnis zu verbessern. Diese strategischen Initiativen könnten entscheidend sein, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

PayPal-Aktie im Aufwind: Darum setzt Bank of America auf weiteres Potenzial

Die Meinungen der Analysten sind geteilt, doch es gibt einen klaren Trend: Analysten der Bank of America, mit Kupferberg als Teamleiter, haben die Aktie laut MarketWatch von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 86 auf 103 Dollar erhöht. Dies deutet darauf hin, dass die Experten an das Potenzial von PayPal glauben - trotz der bestehenden Herausforderungen. Zudem ist die PayPal-Aktie seit Ende Juli 2024 enorm angestiegen.

Neben der Verbesserung des Checkout-Buttons, an dem PayPal arbeite, identifizierte der Analyst auch andere potenzielle Katalysatoren für das Unternehmen. So erwarte er, dass ein Investorentag im Februar 2025 und ein weiterhin starker Cashflow das Interesse an PayPal verstärken könnten. Zudem plane das Unternehmen, seine freie Cashflow-Generierung zu steigern und Aktienrückkäufe fortzusetzen.

Ein weiterer interessanter Aspekt sei die Gewichtung von PayPal bei Long-Only-Investoren, die immer noch unterdurchschnittlich sei. Laut Kupferberg liege die relative Gewichtung bei 0,57. Das ist eine Verbesserung gegenüber der Gewichtung von 0,31 zu Beginn des Jahres 2024, liegt aber immer noch unter der angestrebten Gleichgewichtung von 1,0 im Vergleich zum S&P 500-Index. Dies deute darauf hin, dass sich das Potenzial für eine positive Stimmung bei den Investoren noch nicht vollständig entfaltet habe.

PayPal im Kampf um das Vertrauen der Anleger

PayPal steht vor der Herausforderung, das Vertrauen in langfristige Wachstumsperspektiven zu stärken. Die Entwicklung der PayPal-Aktie wird weiterhin von Fragen rund um den Kernbereich des Unternehmens, den Checkout-Button, überschattet. Dennoch sind die Aussichten für 2025 durch positive finanzielle Trends und die strategischen Verbesserungen von PayPal vielversprechend. Für Anleger bietet die PayPal-Aktie sowohl Chancen als auch Risiken. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen seine Position im Wettbewerb behaupten kann und wie sich die Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

