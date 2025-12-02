Freundlicher Handel in Zürich: SPI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstag verbucht der SPI um 12:06 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.37 Prozent auf 17’726.64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.257 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.119 Prozent schwächer bei 17’639.88 Punkten in den Handel, nach 17’660.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’610.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’726.64 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’982.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’737.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der SPI einen Wert von 15’731.58 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.23 Prozent aufwärts. Bei 17’726.64 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit AEVIS VICTORIA SA (+ 10.43 Prozent auf 12.70 CHF), BioVersys (+ 6.73 Prozent auf 23.80 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.67 Prozent auf 0.96 CHF), BACHEM (+ 6.50 Prozent auf 54.90 CHF) und Molecular Partners (+ 5.69 Prozent auf 3.25 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Swissquote (-4.56 Prozent auf 456.20 CHF), Addex Therapeutics (-4.50 Prozent auf 0.06 CHF), GAM (-3.85 Prozent auf 0.15 CHF), Montana Aerospace (-3.61 Prozent auf 24.05 CHF) und Calida (-3.42 Prozent auf 11.86 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 582’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272.317 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

