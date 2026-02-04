Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 19:15:36

Axpo verlängert grosse Kreditlinie um ein Jahr

Baden (awp) - Die Axpo hat eine Kreditlinie über 5 Milliarden Euro um ein Jahr bis Februar 2029 verlängert. Dies gewährleistet laut dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und Investitionen in die Energiewende.

Die zweite erfolgreiche Verlängerung der Kreditlinie bestätige zudem das Vertrauen der Finanzmärkte in Axpo, heisst es in einem Communiqué vom Mittwochabend. Die ursprünglich vor zwei Jahren mit einem internationalen Konsortium von mehr als 30 Banken vereinbarte Kreditlinie wurde auf Wunsch von Axpo im November 2025 von 7,0 Milliarden Euro auf 5,0 Milliarden Euro reduziert.

Die wesentlichen Elemente der Kreditlinie blieben nun weitgehend unverändert, so die Mitteilung. Sie könne flexibel sowohl für Bankgarantien und Kredite als auch für die Finanzierung des laufenden Geschäfts und von Wachstumsinitiativen genutzt werden. 

rw/jb

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
