04.02.2026 19:15:36
Axpo verlängert grosse Kreditlinie um ein Jahr
Baden (awp) - Die Axpo hat eine Kreditlinie über 5 Milliarden Euro um ein Jahr bis Februar 2029 verlängert. Dies gewährleistet laut dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und Investitionen in die Energiewende.
Die zweite erfolgreiche Verlängerung der Kreditlinie bestätige zudem das Vertrauen der Finanzmärkte in Axpo, heisst es in einem Communiqué vom Mittwochabend. Die ursprünglich vor zwei Jahren mit einem internationalen Konsortium von mehr als 30 Banken vereinbarte Kreditlinie wurde auf Wunsch von Axpo im November 2025 von 7,0 Milliarden Euro auf 5,0 Milliarden Euro reduziert.
Die wesentlichen Elemente der Kreditlinie blieben nun weitgehend unverändert, so die Mitteilung. Sie könne flexibel sowohl für Bankgarantien und Kredite als auch für die Finanzierung des laufenden Geschäfts und von Wachstumsinitiativen genutzt werden.
