Ausblick für 2025: Deutsche Bank traut dem Leitindex SMI neues Rekordhoch zu

• Deutsche Bank optimistisch für europäische Aktien• SMI könnte auf neues Rekordniveau klettern• Indexschwergewichte als Kurstreiber

Die Strategen der Deutsche Bank AG haben ihre Einschätzung für europäische Aktien von zuvor "Neutral" auf nun "Overweight" angehoben. Ausserdem sehen sie für den Stoxx Europe 600-Index ein optimistisches Jahresendziel von 590 Punkten. Zum Vergleich: Aktuell liegt der breit gefasste Index bei 530,34 Punkten (Stand: 23.01.2025). Diese Einschätzung überrascht, schrieb "Cash", schliesslich setzen andere Banken eher auf die zuletzt gutgelaufenen US-Aktien.

Rekord beim SMI

Wie "Cash" unter Berufung auf ein Strategiepapier der Deutschen Bank zudem berichtet, ist man dort auch für den schweizerischen Leitindex sehr optimistisch gestimmt. Demnach sehen die Strategen Maximilian Uleer, Carolin Raab und Francesca Mazzali den SMI bis Ende Dezember auf beachtliche 13'300 Punkte steigen.

Damit schreiben sie dem hiesigen Blue-Chip-Barometer ein grosses Aufwärtspotenzial zu, immerhin steht der Index derzeit nur bei etwas über 12’265 Punkten (Stand: 23.01.2025). Sollten die Strategen recht behalten, so würde der SMI in diesem Jahr zudem neue Allzeithochs erreichen, denn das bisherige Rekordhoch beläuft sich auf 12'997,15 Punkte und wurde am 3. Januar 2022 erzielt.

Was den SMI antreibt

Dass die Deutsche Bank-Strategen so optimistisch für den SMI sind, obwohl dessen Bewertung etwas über jener vieler anderer europäischer Aktienindizes liegt, hat seinen Grund: Sie sehen insbesondere für Gesundheits- und Nahrungsmittel-Aktien Potential. Damit kommt dem SMI zugute, dass die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis gemeinsam knapp die Hälfte der Gesamtkapitalisierung des Index ausmachen.

UBS weniger optimistisch

Deutlich zurückhaltender bezüglich heimischer Aktien ist dagegen die UBS. Wie "Cash" bereits im Dezember 2024 berichtet hatte, gehen auch die UBS-Experten davon aus, dass der Swiss Market Index auch 2025 stark von der Perfomance von Nestlé, Roche und Novartis abhängen wird. Jedoch sehen sie den SMI zum Jahresende nur bei 12’200 Punkten - sie rechnen also lediglich mit einem durchschnittlichen Börsenjahr 2025.

Redaktion finanzen.ch