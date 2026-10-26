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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: CommVault Systems legt Quartalsergebnis vor
CommVault Systems wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 275,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.
CommVault Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 310,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,46 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,58 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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