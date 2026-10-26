Ausblick: Capcom legt Quartalsergebnis vor

Capcom lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Capcom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 38,54 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 24,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Capcom nach den Prognosen von 11 Analysten 50,12 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 155,54 JPY im Vergleich zu 130,50 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 223,51 Milliarden JPY, gegenüber 195,37 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch