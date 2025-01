Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

Letztendlich schloss der S&P 500 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 5’842.91 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 51.672 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.495 Prozent fester bei 5’865.13 Punkten, nach 5’836.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’871.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’805.42 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 6’051.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’859.85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, stand der S&P 500 bei 4’783.83 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit United Rentals (+ 5.91 Prozent auf 729.86 USD), Celanese (+ 5.37 Prozent auf 71.00 USD), Medtronic (+ 4.23 Prozent auf 85.25 USD), Howmet Aerospace (+ 3.87 Prozent auf 119.19 USD) und AO Smith (+ 3.82 Prozent auf 71.25 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Eli Lilly (-6.59 Prozent auf 744.91 USD), Charles River Laboratories International (-6.34 Prozent auf 178.08 USD), Illumina (-5.37 Prozent auf 136.48 USD), Biogen (-4.74 Prozent auf 143.06 USD) und Las Vegas Sands (-3.99 Prozent auf 45.00 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’550’815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.452 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

