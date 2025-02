Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.23 Prozent auf 22’164.61 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.277 Prozent auf 22’176.01 Punkte an der Kurstafel, nach 22’114.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22’029.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’191.37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’441.15 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, bei 20’539.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 17’685.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.67 Prozent aufwärts. Bei 22’191.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’538.33 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 16.06 Prozent auf 27.39 USD), Micron Technology (+ 7.31 Prozent auf 106.79 USD), Lucid (+ 5.14 Prozent auf 3.48 USD), Palantir (+ 4.58 Prozent auf 124.62 USD) und Dollar Tree (+ 4.14 Prozent auf 74.52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil JDcom (-5.97 Prozent auf 38.91 USD), T-Mobile US (-2.81 Prozent auf 263.21 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.76 Prozent auf 716.37 USD), Autodesk (-2.33 Prozent auf 295.66 USD) und Align Technology (-2.19 Prozent auf 202.24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 56’024’706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.510 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

