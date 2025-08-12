Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge

Am Dienstag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.10 Prozent auf 16’551.12 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.086 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.111 Prozent fester bei 16’585.90 Punkten in den Handel, nach 16’567.52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16’595.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’551.12 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 16’628.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der SPI 16’721.01 Punkte auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 12.08.2024, bei 15’798.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6.65 Prozent. Bei 17’386.61 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’361.69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Tecan (N) (+ 9.89 Prozent auf 170.00 CHF), Molecular Partners (+ 4.71 Prozent auf 3.00 CHF), Xlife Sciences (+ 3.74 Prozent auf 22.20 CHF), Medacta (+ 3.64 Prozent auf 153.80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.36 Prozent auf 8.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Komax (-13.48 Prozent auf 92.40 CHF), Evolva (-6.82 Prozent auf 1.03 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5.53 Prozent auf 0.22 CHF), Kudelski (-4.36 Prozent auf 1.43 CHF) und Barry Callebaut (-3.96 Prozent auf 932.50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’466’110 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 218.368 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

