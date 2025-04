Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX am Mittwochmittag

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 3.07 Prozent leichter bei 13’911.69 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 77.068 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2.18 Prozent auf 14’038.56 Punkte an der Kurstafel, nach 14’351.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’857.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’077.32 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 3.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 15’607.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, notierte der SDAX bei 13’905.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14’459.58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 0.177 Prozent nach oben. Bei 16’693.16 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 1.15 Prozent auf 22.94 EUR), STO SE (+ 0.68 Prozent auf 118.80 EUR), STRATEC SE (+ 0.22 Prozent auf 22.60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0.18 Prozent auf 5.60 EUR) und METRO (St) (+ 0.00 Prozent auf 5.33 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SMA Solar (-7.82 Prozent auf 12.49 EUR), Mutares (-7.00 Prozent auf 28.55 EUR), Drägerwerk (-6.70 Prozent auf 58.50 EUR), KSB SE (-6.49 Prozent auf 720.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.28 Prozent auf 27.46 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die METRO (St)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’072’866 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3.735 Mrd. Euro weist die IONOS-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 10.67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch