Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 gibt nachmittags nach

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.02 Prozent leichter bei 5’969.34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.158 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.261 Prozent auf 5’986.39 Punkte an der Kurstafel, nach 5’970.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’949.36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’999.70 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1.23 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’650.38 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 05.03.2025, einen Wert von 5’842.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’354.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1.72 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 9.30 Prozent auf 96.86 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6.82 Prozent auf 19.66 USD), Tractor Supply (+ 5.39 Prozent auf 52.00 USD), Micron Technology (+ 4.77 Prozent auf 108.17 USD) und Deckers Outdoor (+ 4.13 Prozent auf 110.18 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Brown-Forman B (-16.99 Prozent auf 27.56 USD), Tesla (-8.60 Prozent auf 303.50 USD), Palantir (-6.44 Prozent auf 121.64 USD), Super Micro Computer (-5.21 Prozent auf 41.83 USD) und Constellation Brands A (-3.69 Prozent auf 170.44 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 24’724’747 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.031 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch