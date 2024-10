Analysten-Downgrade zieht Amazon-Aktie nach unten

• Wells Fargo sieht Wachstumspotenzial bei Amazon eingeschränkt• Mehrere Faktoren belasten die Gewinnprognose• Amazon-Aktie verliert nach der Herabstufung

Die Investmentbank Wells Fargo hat am Montag ihre Bewertung für die Amazon-Aktie von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft. Diese Entscheidung überraschte die Märkte, da Amazon in der Vergangenheit als konstanter Wachstumstreiber galt.

Gegenwind für Amazon

Als Hauptgründe für die Herabstufung nennt Wells Fargo mehrere Faktoren: Das Projekt Kuiper, bei dem es um Kommunikationssatelliten zur Bereitstellung von Internet-Breitband-Zugang geht, sei durch die hohen Investitionen und das binden von Ressourcen belastend für die Bilanz. Ausserdem könne der Druck auf die Gebühren für Fulfillment by Amazon (FBA) die Profitabilität des Unternehmens schmälern. Des weiteren geht Wells Fargo davon aus, dass sich das Wachstum im Werbegeschäft verlangsamen wird.

Margen unter Druck

Darüber hinaus warnt Wells Fargo vor einer begrenzten Margenexpansion in der ersten Hälfte des Jahres 2025. "Langfristig betrachtet ist Amazon wahrscheinlich immer noch eine solide Geschichte der Margenexpansion. Wir bleiben weiterhin davon überzeugt, dass die Einzelhandelsmargen in Nordamerika irgendwann zweistellig werden. Aber wie das Management von Amazon mehrfach betont hat, wird die Margenexpansion nicht linear verlaufen. Wir und der Marktkonsens haben sich wahrscheinlich bei der Extrapolation der Margenexpansionstrends im Jahr 2023 und Anfang 2024 auf die Prognosen für 2025 und darüber hinaus etwas zu sehr übernommen", so Wells Fargo in dem Researchbericht.

Ausblick getrübt

Für das dritte Quartal erwartet Wells Fargo einen Umsatz von Amazon in Höhe von 157,1 Milliarden US-Dollar, was die Mitte der von Amazon angegeben Spanne bedeuten würde. Im vierten Quartal soll der Umsatz auf 181 bis 188 Milliarden US-Dollar steigen. Das operative Ergebnis wird jedoch voraussichtlich unter den Erwartungen bleiben.

Amazon-Aktie: Kursziel gesenkt

Das Kursziel für die Amazon-Aktie wurde von Wells Fargo von 225 US-Dollar auf 183 US-Dollar gesenkt. An der NASDAQ verliert das Papier daraufhin zeitweise 2,87 Prozent auf 181,17 US-Dollar.

