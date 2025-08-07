Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot

Amrize -Aktien sacken an der SIX zeitweise 6,66 Prozent auf 37,69 CHF ab.

Der Zementkonzern legte am Vorabend zum ersten Mal Ergebnisse als eigenständiges Unternehmen nach der Abspaltung von Holcim vor. Mangels Vergleichszahlen waren Schätzungen schwierig. Analysten sprechen dennoch von einer Enttäuschung.

Im zweiten Quartal 2025 hielt Amrize Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu konstant.

Das im Juni von Holcim ausgegliederte Unternehmen meldete am Mittwochabend einen Umsatzrückgang von 0,7 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen bezeichnete Amrize diese Entwicklung als robust.

Der bereinigte operative Gewinn (Adj. EBITDA) ging um 5,6 Prozent auf 947 Millionen US-Dollar zurück, während das Nettoergebnis um 9,5 Prozent auf 428 Millionen US-Dollar sank.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Amrize mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 11,8 Milliarden US-Dollar, einem bereinigten EBITDA in einer Spanne von 2,9 bis 3,1 Milliarden sowie einer Nettoverschuldungsquote von unter 1,5 zum Jahresende.

Erwartungen nicht erfüllt

Der Baustoffkonzern und Holcim-Spinnoff hat mit seinen ersten Halbjahresergebnissen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Der operative Gewinn und die Jahresprognose fallen schlechter aus als erhofft.

Die Kommentare der Analysten fallen kritisch bis durchzogen aus. Hohe Zinsen und Unsicherheiten hätten die Baukonjunktur gebremst, erklärte Vontobel. Zudem hätten Eigenkosten nach der Abspaltung das bereinigte Betriebsergebnis belastet.

Jeffries fügte an, dass die Sparte Building Envelope zwar besser als erwartet abgeschnitten habe, doch die Schwäche im Bereich Building Materials führe dazu, dass der Gruppen-EBITDA die Schätzung deutlich verfehlt habe. Auch der Jahresausblick liege unter Marktkonsens. Zudem bleibe die hohe Verschuldung ein Thema.

Positiver sieht es RBC Capital Markets. Die Analysten werten Amrize' erstes Quartalsergebnis als "soliden Auftakt" ohne klare Vorgaben im Vorfeld. Die Sparte Building Materials habe den Erwartungen entsprochen, Building Envelope besser abgeschnitten als bei Wettbewerbern. Die Jahresziele erscheinen realistisch. Als Lichtblick sehen mehrere Analysten den wachsenden Auftragsbestand und das Synergieprogramm Aspire.

Seit Handelsstart der Papiere des Börsenneulings am 23. Juni geht es für die Aktien von Amrize mehrheitlich nach unten. Zuletzt fielen sie wieder unter 40 Franken. Zu Schaffen macht Amrize unter anderem die trüberen Aussichten der Baukonjunktur in den USA. Die Aktien von Amrize sind neben der Schweizer Börse SIX auch an der New Yorker Börse NYSE kotiert.

AWP