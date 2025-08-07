Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’871 1.0%  SPI 16’597 1.2%  Dow 44’166 -0.1%  DAX 24’285 1.5%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 5’345 1.6%  Gold 3’386 0.5%  Bitcoin 94’056 1.4%  Dollar 0.8081 0.2%  Öl 66.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar
Avidity-Aktie nach Kurssprung etwas tiefer, Novartis-Aktie in Grün: Novartis offenbar an Avidity interessiert
Intel-Aktie schwächer: Donald Trump fordert Rücktritt des Konzernchefs
IonQ-Aktie mit kräftigen Verlusten: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken
Eli Lilly-Aktie verliert deutlich: Enttäuschung über Studienergebnisse zu Abnehmmedikament
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Holcim-Trennung 07.08.2025 16:10:00

Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot

Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot

Für Amrize war die Bilanzvorlage kein gutes Omen.

Amrize
37.63 CHF -6.81%
Kaufen Verkaufen
Amrize-Aktien sacken an der SIX zeitweise 6,66 Prozent auf 37,69 CHF ab.

Der Zementkonzern legte am Vorabend zum ersten Mal Ergebnisse als eigenständiges Unternehmen nach der Abspaltung von Holcim vor. Mangels Vergleichszahlen waren Schätzungen schwierig. Analysten sprechen dennoch von einer Enttäuschung.

Im zweiten Quartal 2025 hielt Amrize Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu konstant.

Das im Juni von Holcim ausgegliederte Unternehmen meldete am Mittwochabend einen Umsatzrückgang von 0,7 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen bezeichnete Amrize diese Entwicklung als robust.

Der bereinigte operative Gewinn (Adj. EBITDA) ging um 5,6 Prozent auf 947 Millionen US-Dollar zurück, während das Nettoergebnis um 9,5 Prozent auf 428 Millionen US-Dollar sank.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Amrize mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 11,8 Milliarden US-Dollar, einem bereinigten EBITDA in einer Spanne von 2,9 bis 3,1 Milliarden sowie einer Nettoverschuldungsquote von unter 1,5 zum Jahresende.

Erwartungen nicht erfüllt

Der Baustoffkonzern und Holcim-Spinnoff hat mit seinen ersten Halbjahresergebnissen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Der operative Gewinn und die Jahresprognose fallen schlechter aus als erhofft.

Die Kommentare der Analysten fallen kritisch bis durchzogen aus. Hohe Zinsen und Unsicherheiten hätten die Baukonjunktur gebremst, erklärte Vontobel. Zudem hätten Eigenkosten nach der Abspaltung das bereinigte Betriebsergebnis belastet.

Jeffries fügte an, dass die Sparte Building Envelope zwar besser als erwartet abgeschnitten habe, doch die Schwäche im Bereich Building Materials führe dazu, dass der Gruppen-EBITDA die Schätzung deutlich verfehlt habe. Auch der Jahresausblick liege unter Marktkonsens. Zudem bleibe die hohe Verschuldung ein Thema.

Positiver sieht es RBC Capital Markets. Die Analysten werten Amrize' erstes Quartalsergebnis als "soliden Auftakt" ohne klare Vorgaben im Vorfeld. Die Sparte Building Materials habe den Erwartungen entsprochen, Building Envelope besser abgeschnitten als bei Wettbewerbern. Die Jahresziele erscheinen realistisch. Als Lichtblick sehen mehrere Analysten den wachsenden Auftragsbestand und das Synergieprogramm Aspire.

Seit Handelsstart der Papiere des Börsenneulings am 23. Juni geht es für die Aktien von Amrize mehrheitlich nach unten. Zuletzt fielen sie wieder unter 40 Franken. Zu Schaffen macht Amrize unter anderem die trüberen Aussichten der Baukonjunktur in den USA. Die Aktien von Amrize sind neben der Schweizer Börse SIX auch an der New Yorker Börse NYSE kotiert.

AWP

Weitere Links:

Holcim-Aktie gibt ab: Holcim führt nach Amrize-Abspaltung neue Berichtsstruktur ein
Aktien von Holcim und Amrize ziehen nach Aufspaltung kräftig an
So verläuft das Börsendebüt des Holcim-Spin-offs

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock,Oxie99 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten