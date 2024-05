Amazon-Aktie steigt: Gewinn von Amazon legt kräftig zu

Amazon vermeldete für das erste Quartal 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,98 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten mit einem kräftigen Gewinnsprung von 0,310 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum auf nun 0,843 US-Dollar je Aktie gerechnet.Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 10,4 Milliarden Dollar von 3,2 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Das Handelsgeschäft und Cloud-Dienste haben Amazon im vergangenen Quartal ein kräftiges Umsatzplus beschert. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143,3 Milliarden Dollar, wie der weltgrösste Online-Händler nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Hier hatten die Experten durchschnittlich einen Wert von 142,63 Milliarden US-Dollar erwartet.

In der Cloud-Sparte AWS stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 25 Milliarden Dollar. Amazon will in dem Geschäft auch vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz profitieren.

Für das laufende Quartal rechnet Amazon mit einem Umsatz zwischen 144 und 149 Milliarden Dollar. Das liegt unter der Prognose der Analysten, die im Schnitt mit rund 150 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Die Amazon-Aktie legte im nachbörslichen Dienstagshandel an der NASDAQ um 1,26 Prozent auf 177,20 US-Dollar zu.

