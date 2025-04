Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 166,53 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 17'816 Punkten realisiert. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,94 USD nach. Bei 169,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'684'755 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 31,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 8,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 06.02.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187.79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169.96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

