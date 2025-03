Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Neues KI-Modell soll es mit DeepSeek aufnehmen können

• Alibaba präsentiert neues KI-Modell• Modell soll es mit DeepSeek aufnehmen können• Alibaba-Aktie erlebt einen deutlichen Aufschwung

Alibaba stellt neues KI-Modell vor: QwQ-32B im Fokus

Die in Hongkong notierten Aktien der Alibaba Group ziehen am Donnerstag deutlich an. Grund dafür ist die Vorstellung eines neuen Rechenmodells durch das Unternehmen, das nach eigenen Angaben mit dem weltweit erfolgreichen DeepSeek R1 vergleichbar ist.

Qwen, die Abteilung für künstliche Intelligenz des E-Commerce-Riesen, gab auf X bekannt, dass ihr Open Source-Modell QwQ-32B mit 32 Milliarden Parametern eine ähnliche Leistung wie das R1-Modell von DeepSeek mit 671 Milliarden Parametern erzielen könne. Diese Ankündigung erfolgte nur einen Tag, nachdem die chinesische Regierung ihre Absicht bekundet hatte, Branchen wie künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und 6G-Telekommunikation stärker zu unterstützen.

So reagiert die Alibaba-Aktie

Die Ankündigung von Alibabas neuem KI-Modell führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses. Für die Alibaba-Aktie ging es im Hong Kong-Handel letztlich um 8,39 Prozent auf 140,80 HK-Dollar nach oben.

"China ist dabei, ein anwendungsorientiertes KI-Ökosystem aufzubauen, bei dem es nicht nur um Forschung geht, sondern um unmittelbare, greifbare wirtschaftliche Auswirkungen", so Sun Wei, leitender KI-Analyst beim Forschungsunternehmen Counterpoint, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

