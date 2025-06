Aktienempfehlung BASF-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Underweight" belassen. Generell sehe die Nachfrage in der europäischen Chemiebranche schwach, aber nicht schlimm aus, schrieb Chetan Udeshi in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Erwartungen an 2025 dürften weiter sinken. Bei DSM-Firmenich ist Udeshi am vorsichtigsten und bewertet die Aktien wie die von BASF und Lanxess mit "Underweight", stufte aber aus Bewertungsgründen Arkema auf "Neutral" hoch.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von BASF befand sich um 10:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.1 Prozent auf 42.06 EUR ab. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 309’822 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4.3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:15 / BST





