Aktien Schweiz knapp behauptet - Schwergewichte bremsen

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag den meisten seiner europäischen Pendants hinterhergehinkt. Dort inspirierte die Rekordjagd an der Wall Street zu Käufen angesichts der intakten Zinssenkungsfantasie und auch mit der wieder entfachten KI-Fantasie.

Dass der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 12.103 Punkte hinterherhinkte, war seiner Zusammensetzung geschuldet. Auf der einen Seite fehlen dem Index Technologieaktien, auf der anderen Seite wird er dominiert von Aktien von Unternehmen, die als wenig zyklisch gelten, allen voran Nestle und Novartis und Roche. Roche verloren 2,2 Prozent und gaben damit die Gewinne vom Vortag nach einer positiven Medikamentenstudie wieder ab. Novartis verbilligten sich um 0,8 Prozent, Nestle schlossen nur minimal verändert. Mit Alcon und Swisscom fanden sich weitere eher als defensiv geltende Aktien bei den Verlierern.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Zurich Insurance. Umgesetzt wurden 15,28 (Montag: 13,63) Millionen Aktien.

Auf der Gewinnerseite ragten Richemont heraus. Sie verteuerten sich um 2,4 Prozent. Europaweit wiesen Aktien aus dem Luxussegment am Dienstag auffallend kräftige Gewinne auf. Swatch legten um 3,6 Prozent zu.

UBS zeigten sich kaum belastet davon, dass die Bank in Frankreich Bussgelder und Schadenersatz in Höhe von insgesamt 835 Millionen Euro zahlt, um ein langjähriges Gerichtsverfahren wegen ihrer Rolle bei der Steuerhinterziehung wohlhabender Kunden beizulegen. Die Aktie ging 0,3 Prozent fester aus dem Tag.

Unter den Gewinnern fanden sich daneben mit Amrize (+1,6) und Partners Group (+1,5%) zwei Aktien, die am Vortag noch nachrichtenlos eher am Ende gelegen hatten. Partners Group teilte mit, gemeinsam mit der Deutschen Bank und deren Asset-Management-Tochter DWS einen Fonds für Privatkunden zu lancieren.

