ABB-Aktie legt zu: ABB prüft angeblich auch Verkauf der Robotik-Sparte als Option

Der Industriekonzern werde "in Kürze" Berater sowohl für einen Verkauf als auch für den bereits angekündigten Börsengang engagieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag.

Der Wert der Robotik-Sparte dürfte den Angaben zufolge bei rund 3,5 Milliarden Dollar liegen, könnte jedoch auch bis zu 5 Milliarden betragen. Sollte ABB einen Verkauf bevorzugen, dürften laut Bloomberg vor allem Private-Equity-Firmen Interesse zeigen.

ABB teilte auf Anfrage von AWP mit, das Unternehmen stehe in der Pflicht, Angebote gründlich zu prüfen, sollten entsprechende Anfragen eingehen. Der Konzern sei aber davon überzeugt, dass ein Spin-off die beste Option sei, die Fähigkeiten beider Unternehmen zu erhöhen.

Den Spin-off des Robotik-Geschäfts im zweiten Quartal 2026 hatte ABB im April angekündigt. Bei einem erfolgreichen Börsengang sollen die ABB-Aktionäre Anteile am neuen Unternehmen erhalten. Für die Notierung kommen verschiedene Handelsplätze in Frage - so etwa die SIX Swiss Exchange oder die schwedische Börse.

An der SIX zeigt sich die ABB-Aktie am Dienstag zeitweise um 0,49 Prozent höher bei 46,86 Franken, nachdem sie zum Handelsstart noch knapp im Minus lag.

ra/cf

Zürich (awp)