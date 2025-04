ABB-Aktie verlustreich: ABB nimmt neue Fabrik in den USA in Betrieb

Diese steht in Albuquerque, New Mexico. Produziert werden sollen Produkte, welche die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Stromversorgung verbessern, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

ABB hat laut den Angaben über 40 Millionen US-Dollar investiert. Ausserdem seien mehr als 150 neue Jobs geschaffen worden.

Am Freitag verliert die ABB-Aktie an der SIX nach einem freundlichen Start zeitweise 2,04 Prozent auf 40,34 Franken.

Zürich (awp)