ETF Compass 2026: Die wichtigsten Anlagethemen für 2026

Nachdem die Märkte in den Vorjahren stark von geopolitischen Spannungen, technologischen Umbrüchen und Zinsunsicherheiten geprägt waren, richtet sich der Fokus in 2026 stärker auf strukturelles Wachstum und langfristige Themen. Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll: politische Risiken, sektorale Verschiebungen und technologische Disruption beeinflussen die Märkte weiterhin. Für Anleger und Anlegerinnen eröffnet dieses Spannungsfeld jedoch attraktive Chancen - insbesondere dort, wo Innovation, Nachhaltigkeit und globale Neuorientierung zusammentreffen.

Grundsätzlich ist die Core-Satellite-Strategie eine sinnvolle Vorgehensweise, wenn es um die Zusammenstellung eines ETF-Portfolios geht. Sie kombiniert ein breit diversifiziertes Basisportfolio ("Core") aus kostengünstigen ETFs mit gezielten Zusatzinvestments ("Satellites") in Themen, Regionen oder aktive Ansätze mit höherem Renditepotenzial. Der Core sorgt für Stabilität und reduziert Kosten, während die Satellites Chancen auf Überrendite ermöglichen. Diese Struktur verbessert das Risiko-Rendite-Profil, erhöht die Flexibilität und verhindert zugleich eine zu starke Konzentration auf Einzelideen. Dadurch eignet sich die Strategie besonders für langfristig orientierte Anleger, die Stabilität und gezielte Wachstumschancen kombinieren möchten.

Ein solides Basisportfolio (Core) besteht aus breit diversifizierten, kostengünstigen ETFs, die die wichtigsten Anlageklassen und Regionen abdecken. Dazu gehören in der Regel folgende Bausteine:

Die oben genannten Core-Produkte eignen sich bestens für das regelmässige Ansparen, dem sogenannten ETF-Sparen. ETF-Sparpläne können bei jedem Online Broker wie z.B. YUH oder Saxo erstellt werden.

Ein Satelliten-Portfolio ergänzt das Basisportfolio gezielt um Themen, Regionen oder Strategien mit höherem Renditepotenzial. Es ist bewusst fokussierter, dynamischer und kann je nach Marktphase angepasst werden.

Künstliche Intelligenz und Robotik

Künstliche Intelligenz und Robotik zählen zu den dynamischsten Wachstumstreibern der globalen Wirtschaft. KI-Systeme transformieren ganze Industrien - von der Automatisierung über die medizinische Diagnostik bis hin zur Softwareentwicklung - und steigern Produktivität wie Effizienz in nie dagewesener Geschwindigkeit. Robotik profitiert zusätzlich von Arbeitskräftemangel, höheren Löhnen und dem Bedarf nach präzisen, skalierbaren Fertigungsprozessen. Unternehmen, die Hard- und Software für autonome Systeme, Industrieautomation oder KI-Infrastruktur anbieten, stehen daher im Zentrum dieses Booms. Die steigenden Investitionen in Rechenzentren und Halbleiter unterstreichen die strukturelle Stärke des Segments. Für Anleger bieten diese Themen langfristiges Wachstumspotenzial, zugleich aber eine erhöhte Volatilität aufgrund technologischer Zyklen.

Mit den folgenden ETFs kann man von den dynamischen Wachstumstreibern mit unterschiedlichem Fokus profitieren.

ETF-Name ISIN Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data IE00BGV5VN51 iShares Automation & Robotics IE00BYZK4552 Amundi MSCI Smart Mobility LU2023679090

Nachhaltigkeit und Green Transition

Nachhaltigkeit und die globale Green Transition sind mittlerweile strukturelle Investitionsthemen, die politisch, technologisch und gesellschaftlich intensiv vorangetrieben werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien, Elektromobilität, energieeffiziente Gebäude und grüne Versorgungsketten verändern weltweit Industrien. Staatliche Förderprogramme und Klimaziele sorgen dafür, dass Investitionen in Wind- und Solarenergie, Batteriespeicher, grünen Wasserstoff oder Kreislaufwirtschaft weiter kräftig wachsen. Unternehmen, die Lösungen für CO2-Reduktion bieten, gewinnen an Bedeutung - ebenso diejenigen, die Infrastruktur für nachhaltige Energie bereitstellen. Trotz Kurzfristvolatilität aufgrund politischer Debatten bleibt das strukturelle Wachstum intakt. Für Anleger eröffnet dies Chancen auf langfristige Wertsteigerung in einem globalen Transformationsprozess.

Die folgenden sind eine mögliche Option, um in das Thema Nachhaltigkeit und Green Transition zu investieren.

Unruhige Zeiten werden bleiben

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und der sich zuspitzende Zoll-Konflikt zwischen Grossmächten beeinflussen die globalen Lieferketten spürbar und führen zu einer Neuordnung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Unternehmen beginnen, ihre Produktionsstandorte stärker zu diversifizieren, um Risiken zu reduzieren und Resilienz aufzubauen. Für Anleger rücken dadurch Sektoren wie Rüstungsindustrie, Logistik, Near-shoring-Infrastruktur und Rohstoffsicherheit stärker in den Fokus. Gleichzeitig entsteht in vielen Ländern ein politischer Druck, strategische Industrien - etwa Halbleiter - national abzusichern. Diese Entwicklungen erhöhen die Marktvolatilität, eröffnen aber Chancen in Bereichen, die von der Neuordnung der globalen Handelsströme profitieren. Zugleich können protektionistische Massnahmen sektorspezifisch Gewinner und Verlierer schaffen, was eine sorgfältige Auswahl von Investitionen umso wichtiger macht.

Die folgenden ETF können in unruhigen Börsenzeiten eine passende Wahl sein:

Tokenisierung und Cybersecurity

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die steigende Bedeutung digitaler Sicherheit markieren den nächsten Entwicklungsschub der digitalen Ökonomie. Durch Blockchain-basierte Token können Immobilien, Kunstwerke, Anleihen oder Firmenanteile effizienter, transparenter und schneller übertragen werden. Dieser Wandel eröffnet neue Formen der Kapitalmarktteilnahme, senkt Transaktionskosten und ermöglicht fractional ownership, also den Erwerb kleinster Vermögensteile.

Gleichzeitig wächst der Bedarf an Cybersecurity rasant, da digitale Vermögenswerte und vernetzte Systeme neue Angriffsflächen schaffen. Unternehmen im Bereich Cloud-Security, Identitätsmanagement oder Kryptographie werden zu entscheidenden Pfeilern der digitalen Infrastruktur. Anleger profitieren hier von einem langfristigen technologischen Trend, der von Regulierung und institutioneller Akzeptanz zusätzlich gestützt wird.

Mit den folgenden ETFs kann man in das obige Thema investieren:

Fazit

Ein gut strukturiertes Core-Satellite-Portfolio verbindet Stabilität mit gezielten Wachstumschancen und bietet Anlegern eine ausgewogene, flexible und zukunftsorientierte Anlagestrategie. Während der Core die breite, kostengünstige und langfristig robuste Basis bildet, ermöglichen die Satellites zusätzliche Renditepotenziale durch fokussierte Themen, Regionen und Strategien. Diese klare Aufteilung hilft, Risiken kontrolliert einzugehen, ohne die Gesamtstruktur des Portfolios zu gefährden. Gleichzeitig erlaubt sie es, Innovationen und Markttrends aktiv zu nutzen. Insgesamt schafft die Core-Satellite-Strategie ein effizientes, transparentes und anpassungsfähiges Anlagekonzept - ideal für Anleger, die langfristige Stabilität mit dynamischen Chancen kombinieren möchten.