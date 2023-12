NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Analyst Farooq Hanif bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick für die europäischen Versicherer positiv gestimmt. Der Sektor, der 2023 unter schrumpfenden Aufschlägen der Kapitalrenditen gegenüber den risikofreien Renditen sowie Sorgen über Kreditrisiken gelitten habe, sollte von dem für 2024 erwarteten Höhepunkt bei den Zinsen und einer attraktiven Gewinndynamik profitieren, schrieb er. Gegen Zurich - oft als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten gesehen - spreche derzeit aber die vergleichsweise unattraktive Bewertung./gl/edh;