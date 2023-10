NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Wie Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er bei dem Online-Händler mit einer schwachen Umsatz- und Margenentwicklung. Es bestehe das Risiko, dass das Umsatzziel nach unten korrigiert werden müsse./tih/he;