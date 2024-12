NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit Blick auf eine mögliche Übernahme von About You auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit einem solchen Schritt könnte der Online-Modehändler die Präsenz auf den europäischen Märkten ausbauen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch dürften in der Logistik Synergien zu heben sein. Gleichwohl berge ein solcher Deal "kulturelle Risiken" und solche der Umsetzung./bek/gl;