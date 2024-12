NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Modehändler sei ein Profiteur davon, dass Onlinehandel den klassischen Verkaufsweg abhänge, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer Wachstumsbeschleunigung./ag/gl;