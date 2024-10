HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jörg Frey in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er will seine Schätzungen nach dem vollständigen Bericht Anfang November weiter anheben./ag/gl;