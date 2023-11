NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) decke sich mit der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung der neuen Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr dürfte sich an der aktuellen Konsensschätzung für das Ebit 2023 nicht viel ändern./bek/la;