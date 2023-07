NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach gesenkten Prognosen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die vom Chemiekonzern gekürzten Jahresziele habe man erwartet, nicht jedoch in dem Ausmaß, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr liege um 19 Prozent unter der gegenwärtigen Konsensschätzung./bek/gl;