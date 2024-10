NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Gesprächen mit nordamerikanischen Investoren zu den Immobilienmärkten in Großbritannien und Kontinentaleuropa. Bei Vonovia stelle sich die Frage, wie lange der Aktienkurs noch nach oben laufen kann nach der von Zinserwartungen getriebenen, zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung./edh/bek;