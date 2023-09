HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 38,60 auf 39,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die jüngsten Entwicklungen an./mis/ajx;