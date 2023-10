ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Sell" mit einem Kursziel von 213 schwedischen Kronen belassen. Analyst Hemal Bhundia wertete den Arbeitskampf bei der US-Tochter Mack Trucks in einer am Montag vorliegenden Studie negativ. Ein möglicher Lohnanstieg in der Belegschaft dürfte auf die Margen des Lkw-Bauers drücken, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Montag vorliegenden Studie./tav/he;