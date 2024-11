ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Neutral" mit einem Kursziel von 274 schwedischen Kronen belassen. Analyst Hemal Bhundia betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das vom Nutzfahrzeughersteller gesetzte Ziel eines Marktanteils von 25 Prozent in Nordamerika sei ziemlich ehrgeizig. Der "amerikanische Traum" sei nicht ohne Mühe erreichbar./tih/la;