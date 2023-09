NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 schwedischen Kronen belassen. Nach einem sehr starken Start in das Jahr 2023 dürfte auch das dritte Quartal des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers stark verlaufen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/zb;