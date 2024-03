LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Analyst Maurice Patrick wertete Anteilsverkäufe der Briten in Spanien und Italien positiv. Drei Deals seien in vergleichsweise kurzer Zeit zum Abschluss gebracht worden, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angekündigten Aktienrückkäufe seien etwas überraschend angesichts notwendiger Investitionen auf dem deutschen Markt./bek/ajx;