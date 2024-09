NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Mischkonzerns Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Auf einer JPMorgan-Konferenz mit Bau- und Infrastrukturunternehmen habe Investor-Relations-Leiter Grégoire Thibault angekündigt, Vinci werde mit Blick auf die jüngst gerichtlich gebilligte Transportsteuer in Frankreich in Berufung gehen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Thibault von einem erfreulichen Verkehrsaufkommen auf den Mautstraßen des Konzerns im Sommer gesprochen./gl/men;