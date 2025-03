ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die gestiegenen Februar-Verkehrszahlen an den Flughäfen des Infrastrukturkonzenrs seien auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Gebühreneinnahmen mit den Mautstraßen hätten zugelegt./gl/mis;